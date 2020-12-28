«Счастье быть твоей женой!»: жена Эммануила Виторгана трогательно поздравила его с 81-летием

Ирина Млодик уже 20 лет счастлива со своей второй половинкой.

Народному артисту Эммануилу Виторгану исполнился 81 год. Его жена 58-летняя Ирина Млодик поспешила поздравить мужа с этой датой, написав несколько теплых слов в его адрес в социальных сетях.

«Эммочка, мой дорогой, любимый Человек!!! Счастье быть твоей женой и мамой твоих детей!!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! Твои девочки», — можно увидеть в личном блоге верной спутницы актера.

Свое послание она сопроводила хештегами «мужчина», «так не бывает» и «счастье».

Также Ирина поделилась с подписчиками семейным кадром, на котором Эммануил Гедеонович запечатлен с дочками: двухлетней Этель и годовалой Кларой. Малышки появились на свет благодаря суррогатной маме. У них есть также взрослые брат Максим и сестра Ксения от предыдущих двух браков актера.

Виторган к тому же богатый дедушка: кроме нескольких внуков, у него имеются и правнуки. С Ириной Млодик артист вместе уже 20 лет, а состоит в законном браке с ней 17 лет.

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