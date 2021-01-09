Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

«Вот такая у нас любовь!»: жена Виторгана подловила дочек в полосатых костюмах за объятиями

Малышки Этель и Клара просто обожают друг друга.

«Вот такая у нас любовь!»: жена Виторгана подловила дочек в полосатых костюмах за объятиями
Эммануил Виторган с семьей. Фото: www.instagram.com/irina_vitorgan/

Совсем недавно 58-летняя жена 81-летнего Эммануила Виторгана сетовала, что ее маленькие дочки двухлетняя Этель и годовалая Клара далеко не всегда могут найти общий язык. Однако в последнее время в личном блоге она нарадоваться не может на своих малышек, девочки просто обожают друг друга. Кроме того, старшая наследница частенько заботится о младшей, взяв на себя роль лидера.

На сей раз верная спутница народного артиста запечатлела девочек за нежными объятиями.

«Ну вот такая у нас любовь!» — подписала она кадр в Instagram, украсив его хештегами «мир», «детки», «любовь» и «все для детей».

На фото Этель и Клара облачены в комфортные пижамные костюмы в полоску. У старшей наследницы уже выросли впечатляющие кучерявые локоны. Младшая пока не может похвастаться длинной шевелюрой, однако и у нее, по словам Ирины, волосы начинают виться, как у сестры. Кроме того, у обеих девочек есть одна особенность – их глаза имеют разные оттенки.

Смотрите также

Тэги

Виторган детиИрина МлодикЭммануил ВиторганЭммануил Виторган последние новости