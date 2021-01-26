«Волшебник красоты»: Нетребко почтила память стилиста Пугачевой

Прославленный модный эксперт Александр Шевчук скончался накануне на 55 году жизни.

Певица Лайма Вайкуле в своем микроблоге сообщила печальную весть – ушел из жизни 54-летний стилист Александр Шевчук. Имиджмейкер работал над образами самых прославленных селебрити отечественной эстрады – Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Наташи Королевой, Анны Нетребко, Лаймы Вайкуле, Филиппа Киркорова и многих других.

Почтила память скоропостижно скончавшегося стилиста и Анна Нетребко. Оперная дива тоже доверяла свою внешность мастеру. И опубликовала видеоподборку с совместными фотографиями.

«Волшебник Красоты…спасибо тебе за все… », — написала Нетребко.

Известно, что причиной смерти Шевчука стал перитонит. Эксперта фэшн-индустрии прооперировали, но ему стало хуже, произошло заражение.

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