Стала известна причина смерти 54-летнего стилиста Аллы Пугачевой

В ночь на 25 января стало известно о смерти известного стилиста и бизнесмена, сотрудничавшего со многими звездами шоу-бизнеса первой величины, Александра Шевчука. Мужчина скончался на 55-м году жизни. В окружении модного эксперта рассказали, что причиной его смерти стал перетонит — опасное для жизни хирургическое заболевание, которое возникает из-за воспаления брюшины под воздействием микробов, пищи или содержимого кишечника.

Когда Александр Шевчук почувствовал резкое ухудшение состояния, его близкие тут же вызвали «скорую». В больнице стилиста экстренно прооперировали. Как сообщает телеграм-канал Super.ru, после экстренного вмешательства Александру Шевчуку стало хуже, началось заражение, в результате которого он скончался.

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Напомним, что о смерти звездного стилиста сообщила известная певица Лайма Вайкуле. Она разместила в Instagram совместное фото с Александром Шевчуком, написав, что его больше нет.

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