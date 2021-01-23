71-летняя Пугачева в белом жакете и брюках-дудочках навестила подругу

Примадонна дружит с 83-летней Алиной Редель несколько десятилетий и регулярно навещает ее.

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева довольно редко выходит в социальные сети. Но аккаунт в Instagram у звезды имеется. Чаще всего Примадонна появляется в микроблогах многочисленных друзей, коллег и близких. Как и на этот раз. Пугачева с мужем навестили давнюю подругу, 83-летнюю Алину Редель, и фото с встречи попало в Сеть.

На снимке Алла Пугачева позирует в белом жакете и брюках-дудочках в тон. Разбавить строгости в образе помогли серебристые лоферы и шифоновая блуза под жакетом. Алла Борисовна часто выбирает в качестве аксессуара очки, и этот раз не стал исключением.

Стоит отметить, что Примадонна с годами значительно пересмотрела свой стиль. Ее уже давно не увидеть в балахонах, все чаще жена Максима Галкина выбирает молодежные аутфиты, которые убавляют ей возраста и придают игривости и озорства.

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