Юбилей Бузовой: Орлова пришла в черном костюме, а Водонаева — в «винном» жакете с открытыми плечами

Ольга Орлова редко появляется на светских раутах. Но пропустила вечеринку Ольги Бузовой она не могла. Девушка устроила пышный праздник в честь своего 35-летия. Даже расставание с Давой не помешало ей повеселиться. Как оказалось, торжество она готовила полгода. Только несколько ее платьев со стразами Swarovski покорили публику. Затмить именинницу не удалось никому. К слову, ее пришли поздравить коллеги по работе, родные, друзья и звезды шоу-бизнеса.

Ксения Бородина в черном платье-жакете появилась на празднике с мужем Курбаном Омаровым. Андрей Малахов принес имениннице в подарок картину, а Михаил Галустян — цветы. Элегантный образ для такого случая выбрала Ольга Орлова, которая пришла в одиночестве. Она предстала в черном костюме и туфлях на шпильке. Монохромный образ разбавило колье из жемчуга. Она разместилась за одном столиком с Бородиной.

Также и звезды «Дома-2» не обделили вечеринку вниманием. Алена Водонаева, которая раньше недолюбливала Ольгу, на этот раз одарила ее теплыми словами. Девушка тоже одинока и находится в поиске мужчины. Она предстала в элегантном костюме винного оттенка. Жакет с открытой линией плеч подчеркнул ее талию. А вот Наталья Варвина, которая удивила Бородину своей стройностью, была в платье цвета фуксии. Пришла на банкет и Дарья Пынзарь, которая в последние годы живет в Турции и приезжает в Москву лишь погостить.

Бузова устроила красочное шоу, а также угощала всех черной икрой и дорогим шампанским. После ее фееричного выхода в зал гости стали произносить тосты и поздравлять девушку с юбилеем.

Смотрите также: