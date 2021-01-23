«Красивая и счастливая»: Шейк в черном мини-платье отметила день рождения моложавой мамы

Ирина Шейк уже давно живет в США. Знаменитая модель часто участвует в Неделях моды. В прошлом году девушка провела несколько месяцев в самоизоляции. Иногда она гуляла с дочкой Леей, которой уже три года. А когда модель вернулась к работе, то за наследницей приглядывал Брэдли Купер. Русская красавица не скрывает, что видится с актером. Они договорились о совместной опеке над ребенком устно, избежав судебных разбирательств.

В последнее время Ирина наслаждалась отдыхом. Во время новогодних каникул девушка даже слепила снеговика, предавшись простым радостям. А вот теперь модель поделилась кадрами из отпуска, который проводит с мамой Ольгой Шайхлисламовой. Девушка позировала на фото сначала в черном мини-платье с глубоким декольте. А вот ее родительница была в белоснежных брюках и черной тунике.

На еще одном фото девушка ужинает с мамой. Она уже предстала в платье-сорочке карамельного цвета. Наряд из шелка подчеркнул ее загар. А вот Ольга облачилась в костюм с цветочным принтом в бельевом стиле. В день рождения родительницы, Шейк поужинала с ней на побережье.

«С днем рождения мамульзик», — написала модель.

Друзья и поклонники были восхищены увиденным. Ирина и ее родительница поразили публику своей красотой. «Красивая и счастливая мама», — отметила Светлана Бондарчук. «Две удивительные женщины», «Очень красивые», «Классные такие», «Ирина, какая красивая у вас мама», «Прекрасные и милые», «Вот они ваши гены», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Шейк перевезла маму в Нью-Йорк, когда рассталась с Купером. Женщина помогает ей заботиться о малышке Лее.

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