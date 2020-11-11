Красота в простоте: Ирина Шейк в косухе и укороченных джинсах пришла к звездному стилисту

Ирина Шейк недавно вернулась в США из Милана. Девушка отработала на Неделе моды, что стало для нее первым выходом на подиум после карантина. Модель живет в своей квартире на Манхэттене с дочкой Леей. С бывшим возлюбленным Брэдли Купером она поддерживает дружеские отношения. Актер часто приглядывает за трехлетней наследницей, когда звезда подиумов находится на работе. После поездки в Италию русская красавица снова взяла на себя все обязанности по воспитанию дочки.

Шейк часто попадает в объективы папарацци. Она гуляет с наследницей по Нью-Йорку. При этом девушка всегда демонстрирует стильные образы. А на днях модель отправилась к звездному стилисту по волосам Джейкобу Розенбергу . Он работает только с топовыми звездами, включая Ирину. Девушка запечатлелась в кресле. Она предстала в косухе, белой майке и укороченных джинсах с принтом. Завершали ее образ массивные ботинки. Стилист делал себе укладку, пока она сидела и запечатлевала происходящее на камеру.

«Извините, но я еще тут», — шутливо подписала кадр модель.

Поклонники восхитились лаконичным повседневным образом Шейк. Многие предположили, что она пришла к Джейкобу, чтобы преобразиться перед Новым годом. До праздников остается меньше двух месяцев, поэтому селебрити начали готовиться к главному событию года. Так Наталья Водянова накануне призналась, что уже покупает подарки. Также она снялась в новогодней фотосессией с коллегой из Судана.