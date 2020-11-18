Тотальный леопард: Ирина Шейк похвасталась новыми микро-сумками Dolce & Gabbana

Ирина Шейк уже много лет сохраняет статус топ-модели. Он позволяет девушке с русскими корнями вести тот образ жизни, который хочется. А именно владеть недвижимостью элит-уровня на Манхеттене и не отказывать себе в самых дорогих вещах.

Звезда частенько делится со своими подписчиками новыми покупками. На сей раз брюнетка поспешила показать свои приобретения из магазина Dolce & Gabbana. Ирина купила коктейльное платье по фигуре и несколько микро-сумочек, отдав предпочтение тотальному леопарду. К слову, эти милые аксессуары, хоть и имеют минимальный размер, стоят совсем немало. По крайней мере, по среднестатистическим российским меркам — около 50 тысяч рублей.

Отметим, что Шейк хоть и давно живет на Западе, не до конца забыла про свою родную культуру. Ностальгию по Отечеству она выплескивает, просматривая российские телепередачи. В топе модели значатся такие шоу, как «Поле чудес», «Пусть говорят» и «Вечерний Ургант».

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