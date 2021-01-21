Венчальный день: Юля Высоцкая в платье со шлейфом и тончайшей фате позировала на памятном фото без мужа

В Stories микроблога Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками самыми трогательными и нежными кадрами, которые были сделаны еще два года назад. 20 января актриса и ее супруг, 83-летний режиссер Андрей Кончаловский, отпраздновали важную годовщину — их венчание. По тому случаю телеведущая решила поделиться с поклонниками дорогими ее сердцу воспоминаниями. Правда, на черно-белом снимке Юлия позирует одна, без мужа. Но зато в образе очаровательно-мечтательной невесты.

Ради такого события Высоцкая, у которой, к слову, двое детей от режиссера, облачилась в кипенно-белое платье невесты со шлейфом. Образ актрисы дополнила тончайшая фата до пола, которая идеально гармонировала со стилем. Ранее телеведущая делилась венчальными снимками с мужем — тогда они только-только направлялись в храм. И Юлия успела сильно замерзнуть на студеном январском воздухе. Супруги обвенчались в Пскове.

«Залюбовались вашим ангельским личиком!!», «Какая милая и нежная», «Словно лебедушка!!», «Молодая и красивая, чудо невеста!!», «Само очарование», «А где же муж?! Оставил такую принцессу», «Сложно поверить, что у вас двое взрослых детей!! Сама еще такая молоденькая тут», «Плывет! Поступью королевы», «Лучшая, ваша элегантность очарует любого», — отметили поклонники в фан-страничке актрисы.

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