В свадебном платье и белоснежной фате: Высоцкая в образе невесты предстала в кадре с Кончаловским

Юлия Высоцкая не скрывает: она счастлива в браке с 83-летним режиссером Андреем Кончаловским. У пары двое детей: дочка Мария и сын Петр. За плечами у именитого кинодеятеля несколько продолжительных отношений. Но только в нынешнем браке он сумел обрести покой.

Супруги часто путешествуют вместе, посещая разные страны. Высоцкая без ума от Италии. Ко всему прочему, Андрей Сергеевич продолжает снимать кино. Часто в его новых фильмах появляется и жена. Как отметил Кончаловский в беседе с Иваном Ургантом на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, его любимая женщина всегда должна быть в кадре.

На днях в Stories своего микроблога Юлия Высоцкая поделилась памятным снимком. В кадре телеведущая предстала под руку с мужем. Примечательно, что актриса позировала в свадебном платье и белоснежной фате. На плечи Юлия накинула молочное пальто. При этом актриса прижималась к возлюбленному, пытаясь хоть немного согреться.

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