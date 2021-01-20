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В свадебном платье и белоснежной фате: Высоцкая в образе невесты предстала в кадре с Кончаловским

Этот памятный снимок ведущая программы «Едим дома!» опубликовала в Stories личного профиля.

В свадебном платье и белоснежной фате: Высоцкая в образе невесты предстала в кадре с Кончаловским
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

Юлия Высоцкая не скрывает: она счастлива в браке с 83-летним режиссером Андреем Кончаловским. У пары двое детей: дочка Мария и сын Петр. За плечами у именитого кинодеятеля несколько продолжительных отношений. Но только в нынешнем браке он сумел обрести покой.

Супруги часто путешествуют вместе, посещая разные страны. Высоцкая без ума от Италии. Ко всему прочему, Андрей Сергеевич продолжает снимать кино. Часто в его новых фильмах появляется и жена. Как отметил Кончаловский в беседе с Иваном Ургантом на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, его любимая женщина всегда должна быть в кадре.

Телеведущая Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая в свадебном платье и белоснежной фате предстала на памятном снимке с Андреем Кончаловским. Фото: Instagram.com/juliavysotskayaoffi

На днях в Stories своего микроблога Юлия Высоцкая поделилась памятным снимком. В кадре телеведущая предстала под руку с мужем. Примечательно, что актриса позировала в свадебном платье и белоснежной фате. На плечи Юлия накинула молочное пальто. При этом актриса прижималась к возлюбленному, пытаясь хоть немного согреться.

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