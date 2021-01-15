Тимати и Анастасия Решетова снова вместе?
Видео
Женщины за 50: как сложились судьбы актрис «Секса в большом городе»
Видео

Маковый пирог с орехами без муки: рецептом аппетитного десерта из 5 ингредиентов поделилась Высоцкая

Необычная выпечка, наверняка, понравится домочадцам.

Маковый пирог с орехами без муки: рецептом аппетитного десерта из 5 ингредиентов поделилась Высоцкая
Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая на своей интернет-площадке «Едим дома!» поделилась рецептом необычного аппетитного макового пирога. В его составе нет муки и количество ингредиентов минимально. Десерт получается воздушным и нежным, с приятным ореховым вкусом.

Ингредиенты: 100 граммов мака, 100 граммов грецких орехов, 100 граммов сахара, столовая ложка растительного масла, 3 яйца.

Пирог с маком.
Пирог с маком. Скриншот аккаунта «Едим дома!»/ instagram.com/edimdoma.ru/

Для приготовления пирога понадобится разъемная форма диаметром 18 см.

Духовку разогреваем на 170 градусах. Орехи хорошенько перебираем, чтобы не попалось перегородок и косточек, измельчаем при помощи блендера. Желтки отделяем от белков. С желтками смешиваем мак, орехи и масло. К белкам добавляем щепотку соли и начинаем потихоньку взбивать миксером на низких оборотах. Затем постепенно ускоряем мотор и помаленьку подсыпаем сахарный песок небольшими порциями. Взбиваем до хороших пиков.

Форму покрываем кулинарной бумагой. Смешиваем аккуратно маковый состав с белками, выкладываем в форму. Выпекаем 40 минут, духовку в это время не открываем, чтобы пирог не осел. Готовый пирог сразу не вынимаем из формы, ждем 20 минут, потом проходимся тонким острым ножом по краю и снимаем бортики. Готово!

Смотрите также

Тэги

вкусные рецептыВысоцкая рецептыдесертыРецептыРецепты пироговЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая: рецепты