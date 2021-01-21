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Девочка и пирожок: Лиза Галкина в белой блузе с кружевным жабо запечатлелась за завтраком

Малышка обладает хорошим аппетитом и любит простую русскую еду.

Девочка и пирожок: Лиза Галкина в белой блузе с кружевным жабо запечатлелась за завтраком
Лиза Галкина. Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/

И какой ребенок не любит пирожки? Правильно, лакомиться свежей выпечкой нравится практически всем. Вот и младшая дочь Аллы Пугачевой — семилетняя Лиза Галкина — не прочь ее отведать на завтрак.

Фотографию с семилетней девочкой во время утренней трапезы обнародовал фан-аккаунт звездной семьи. Юную блондинку, судя по фото, запечатлели перед выходом в школу. На ней надета белая блузка с кружевным жабо и черным бантиком, а также контрастный строгий жакет. Волосы заплетены в две косички. Видно, что Лиза еще не совсем проснулась, но не стала отказываться от вкусной еды.

Отметим, что Примадонна и Максим Галкин предпочитают кормить своих детей обычной пищей без изысков. В их рационе есть гречневая и перловая каши, супы, картофельное пюре и сосиски. Ранее Лиза Галкина порассуждала об одном из таких завтраков, умилив своего отца.

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