«Правильная еда!»: Лиза Галкина, восседая на кухне замка, показала свой скромный завтрак

Алла Пугачева и Максим Галкин, несмотря на звездный статус и явный достаток, не балуют своих детей, уделяя много внимания их воспитанию.

В праздники малыши радуются обычным подаркам от родителей в виде простых игрушек или новой одежды. Да и едят они явно не рябчиков с куропатками. На детском столе в замке звезд можно увидеть демократичную перловку, сосиски, котлеты, компот, пироги, запеканку, макароны и суп.

Один из фан-аккаунтов знаменитостей, к примеру, показал типичный завтрак артистов и их детей. Проходил он с юмором и с аппетитом. Близнецы Гарри и Лиза с удовольствием уплетали гречневую кашу, о пользе которой, похоже, им уже успели рассказать родители.

«Правильная еда!» — прокомментировала свою пищу младшая дочь Примадонны.

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