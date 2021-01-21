Сыр аппетитно растекается по луку: готовим вкусный французский пирог по способу Высоцкой

Выпечка получается золотистой и очень ароматной.

Французская кулинария считается одной из самых изысканных. Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома!» (НТВ) предложила прикоснуться к ее неизведанному миру и испечь классический луковый пирог. На столе он смотрится необычно, а готовится из доступных ингредиентов. Начинка получается сочной, песочное тесто тает во рту — необычные вкусовые ощущения!

Ингредиенты: 200 граммов муки, 180 граммов сливочного масла, 50 граммов жирной сметаны, 1 яичный желток, половинка чайной ложки соли. Для начинки: 11 крупных луковиц, 100 граммов сливочного масла, 50 граммов твердого сыра, 5 столовых ложек белого винного уксуса, столовая ложка дижонской горчицы, чайная ложка сахара, половинка чайной ложки соли.

Заранее нагреваем духовку на 180 градусах, сливочное масло (180 граммов) тоже достаем минут за 30 до готовки, рубим его, смешиваем с мукой, сметаной, желтком, солью, ножом все рубим в крошку.

Используем разъемную форму. Скатываем тесто в шар и распределяем по ней равномерно, бортики делаем высокими, протыкаем по всему периметру вилкой, ставим в морозильную камеру холодильника.

Лук мелко рубим. На остатках масла томим его в глубокой сковороде или кастрюле около 30 минут на медленном огне. Добавляем уксус, горчицу, сахар, соль, тушим до готовности.

Достаем форму из морозилки и ставим в горячую духовку, выпекаем основу 20 минут. Далее достаем, выкладываем на корж лук, утрамбовываем его ложкой. Посыпаем тертым сыром.

Температуру духовки понижаем до 170 градусов, выпекаем 20 минут. Готовый пирог вначале остужаем, а потом достаем из формы и подаем на стол.

Смотрите также