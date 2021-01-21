Вкусы совпали: Бузова и Костенко засветились на людях в одинаковых платьях

На свое 35-летие Ольга Бузова нарядилась в золотистое мерцающее платье по фигуре длины мини. В нем она отправилась в ресторан, где весело отметила праздник в кругу подруг и близких. Яркий наряд экс-жены Дмитрия Тарасова переливался в свете софитов и притягивал взгляды.

Оказалось, что некоторое время назад практически точно в таком же платье, но в другом цвете на публике представала нынешняя жена футболиста, Анастасия Костенко.

Админ Telegram-канала «За кулисами» пошутил по этому поводу: «Костенко задает тренды».

Напомним, первой супругой спортсмена была Оксана Пономаренко. В этом браке у него родилась дочь Ангелина. В 2012-м он разошелся с благоверной и женился в этом же году на Ольге Бузовой. Уже в 2016-м он вновь разорвал законные узы. И в третий раз с пошел под венец с Костенко спустя два года — в 2018-м. Модель ему подарила двух дочек — Милану и Еву.

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