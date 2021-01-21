«Золотое» платье, торт с короной и грандиозный фейерверк: как Бузова отметила свое 35-летие

Поющая телеведущая с самого утра и до глубокой ночи принимала поздравления с праздником.

Свое 35-летие певица и телеведущая Ольга Бузова отметила с размахом. Приготовления к вечеринке звезда начала с самого утра, посетив салон красоты, где сменила имидж: отказалась от длинных волос в пользу любимого каре. В качестве наряда Ольга предпочла экстремальное мини-платье из «золотых» пайеток с острыми плечами — по последнему писку моды.

Сюрпризы в день рождения поджидали именинницу чуть ли не на каждом шагу. В полночь младшая сестра Анна поздравила ее, устроив в подъезде дома бенгальские огни и праздничный торт. С утра на макияже ее неожиданно пришли поздравить поклонники — без огней и торта, музыки и теплых слов не обошлось.

«Просто нахожусь сейчас в каком-то сне. С ночи по сию минуту каждую секунду звонки. Директ просто ломится, я не успеваю все выкладывать! Я так наполняюсь вашей любовью!» — призналась теледива.

В одном из ресторанов Бузова собрала самых близких друзей и родных. Успел на вечеринку и ее бойфренд Давид Манукян — они вместе смотрели праздничный фейерверк. Салюты привели именинницу в восторг, она веселилась как девочка и визжала от счастья.

Растрогали до слез Бузову и подарки, которыми одаривали ее гости. Розовые лодочки Тоm Ford, роскошные букеты розовых роз, сережки от Tiffani, обувь Dior — это лишь малая часть сюрпризов. Не смогла остановить эмоций поющая теледива от музыкального поздравления — ее сестра с подругами исполнили песню для виновницы торжества, и Бузова разрыдалась от чувств.

Развлечения, фокусы и танцы, а также главное угощение вечера — именинный торт — пришлись по вкусу гостям. Десерт просто поразил своей роскошью собравшихся — это оказался трехъярусный красный торт с королевской короной на вершине. Украсили угощение атрибуты именинницы — помады, духи, бриллианты, фотографии Бузовой. Девушка с восторгом запечатлелась рядом с десертом.

«Сегодня был какой-то невероятный, прекрасный, душевный, семейный, добрый вечер, Леля улыбалась, была счастливой», — подвела итоги вечеринки сестра именинницы Анна.

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