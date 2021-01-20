Торт и секретная коробка: Бузова разрыдалась, увидев сюрприз от сестры на 35-летие

Ольге Бузовой 20 января исполнилось 35 лет. Одной из первых, фактически ночью, поспешила поздравить артистку ее родная сестра Анна.

Вместе с подругой она устроила сюрприз, который сильно растрогал телеведущую. Девушка позвонила в дверь родственницы, поставив перед ней огромную коробку с секретным содержанием, а когда та вышла из квартиры, предложила задуть ей свечи на торте.

Оля практически сразу стала плакать от счастья, даже не пытаясь сдержать слез. А когда раскрыла коробку, испытала глубокую радость, легко читаемую на ее лице. Из коробки вырвались многочисленные воздушные шары, а возлюбленная Давы рассмеялась.

«Праздник начинается», — прокомментировала обнародованное в Сети видео Бузова.

Отметим, что в этот же день отмечает свой юбилей и Анастасия Волочкова, которой исполнилось 45 лет. Специально к празднику она сшила золотистое мерцающее платье со шлейфом. Его она уже успела представить публике, искренне восхищаясь им.

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