70-летняя Бабкина с новой прической и в сверкающем серебром наряде зажигательно сплясала на «Модном приговоре»

Артистка и телеведущая соскучилась по работе, и для съемок новых выпусков заметно преобразилась.

Надежда Бабкина в свои 70 лет выглядит очень молодо. Звезда эстрады тщательно следит за собой, регулярно меняя имидж, а также подбирает наряды, которые соответствуют последним модным трендам.

Накануне народная артистка перед первыми в этом году съемками «Модного приговора» поспешила сменить имидж. Звезда сделала новую прическу — задорные мелкие кудряшки, и показала преображенную себя поклонникам.

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А после зажигательно сплясала в студии программы. Очевидно, соскучившись по съемкам и коллегам, Бабкина находилась в отличном настроении, отчего задорно позировала на камеру.

Эстрадная дива для съемок предстала не только с новой прической. Она появилась в студии во всем блеске — по завету соведущего Александра Васильева, дива выбрала юбку из крупных серебряных пайеток, и свитер, усыпанный роскошным блеском.

К слову, Бабкина часто прислушивается к модным советам Васильева. Не так давно певица выгуляла прозрачную фатиновую юбку поверх брюк и заметила, что сейчас такое прочтение нарядов — самое модное.

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