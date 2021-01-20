70-летняя Надежда Бабкина в соболиной шубе похвасталась новой прической

Надежда Бабкина в минувшем году переболела коронавирусом. Поклонники переживали за судьбу артистки. Однако она покинула больницу и предстала на публике похорошевшей и постройневшей. 70-летняя певица вернулась к работе и продолжила сниматься в «Модном приговоре», а также выступать со своим коллективом. А вот новогодние праздники она провела в деревне, где смогла насладиться снежной погодой и спокойствием.

Несмотря на зрелый возраст, Надежда Георгиевна любит наряжаться: она подбирает себе трендовые образы. Казачка Надя не боится экспериментировать, а историк моды Александр Васильев часто дает ей советы. После праздников артистка решила сменить имидж. 20 января она поделилась кадрами из салона красоты. Бабкина позировала в черных брюках, белом свитере и длинном шарфе. Поверх она накинула соболиную шубу.

Обычно певица носит прямые волосы или легкие локоны. Однако на этот раз ей сделали короткую стрижку с мелкими кудряшками. Благодаря такой прическе звезда открыла лицо и стала выглядеть моложе.

«Была в салоне! Тина мне сделала прическу. Как я вам? Нормально? Всего хорошего, прекрасного настроения и дня», — отметила артистка. «Новый образ для нового съемочного сезона программы „Модный приговор“!» — добавила она.

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