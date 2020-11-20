«Сделали стройняшку»: Васильев рассказал, какие ткани помогут скрыть полноту

Историк моды отметил, что обращать внимание нужно на женственность наряда.

На программу «Модный приговор» Алена привела свою подругу Анну. Девушке 23 года, но выглядит она минимум на 30 — лишний вес, неухоженность, нелюбовь к себе и желание раствориться в бойфренде, который ее не ценит, сделали свое дело.

Сама Анна любит облегающие короткие наряды. Которые, увы, выделяют все недостатки фигуры. И стилисты программы подобрали красавице наряд, который визуально сгладил корпулентность тела.

Анна вышла на подиум в черных кожаных легинсах и длинном летящем наряде из полупрозрачного тюля. Историк моды Александр Васильев одобрил. И объяснил:

«У нашей героини Анны — специфическая фигура. Да, линии ампир не только сделали из нее стройняшку, что мне казалось просто невозможно, но сделали ее поступь воздушной благодаря этим испанским воланам из мушечного тюля, которые придали ей очень много легкости, женственности и очарования», — заметил эксперт.

С ним согласилась и артистка Надежда Бабкина. «Прозрачное, воздушное — это как раз смотришь, и там внутри она очень стройная», — отметила телеведущая.

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