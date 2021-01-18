«Думаю, станем друзьями»: Лера Кудрявцева представила нового соведущего шоу «Звезды сошлись»

Разбираться в деталях жизни знаменитостей вместе с известной блондинкой будет журналист Антон Привольнов.

Стало известно, кто заменит Александра Колтового на съемочной площадке шоу телеканала НТВ «Звезды сошлись». Новым партнером Леры Кудрявцевой, которая ведет программу с момента ее запуска в 2017 году, станет журналист Антон Привольнов.

«Он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора, которое зрители оценят уже cовсем скоро. Думаю, мы станем друзьями», – поделилась Лера Кудрявцева.

Первый выпуск программы «Звезды сошлись» на НТВ, в котором в качестве соведущего Леры Кудрявцевой выступит Антон Привольнов, выйдет в эфир в ближайшее воскресенье, 24 января.

Антон Привольнов – лицо на телеэкране не новое. Ранее журналист работал на «Первом канале» в качестве ведущего двух популярных программ «Доброе утро» и «Контрольная закупка», где ему тоже приходилось общаться со звездами, бывать у них в гостях и даже проверять, что те хранят в своих холодильниках.

«Я уже как минимум знаю, что они едят! А вот что они за люди, я очень скоро выясню и расскажу телезрителям НТВ», – пообещал Антон Привольнов.

Напомним, соведущим Леры Кудрявцевой по проекту «Звезды сошлись» с августа 2020 года был Александр Колтовой.

больше по теме Телеведущий Александр Колтовой развелся с женой накануне гибели

41-летний журналист трагически погиб 7 ноября прошлого года при крушении самолета, которым управлял сам.

Смотрите также