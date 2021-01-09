«Пока я болею»: Кудрявцева показала, как муж с дочкой справляются дома без нее

Новогодние каникулы для Леры Кудрявцевой оказались совсем не праздничными. 49-летняя телеведущая заболела коронавирусом, хотя должна была лететь на отдых в Дубай. Как только пришел положительный анализ, девушка самоизолировалась в отдельной квартире, вдали от семьи, и теперь усиленно лечится.

больше по теме Никакого отпуска: Кудрявцева накануне вылета в Дубай заболела коронавирусом Телеведущая изолировалась от семьи и теперь проходит лечение амбулаторно.

Накануне Кудрявцева затосковала по мужу и дочке. Звезда экрана поделилась с поклонниками видео, на котором двухлетняя Машенька играет с папой. Девочка в футболке расцветки «божья коровка» очень деловито рассказывает отцу, что она – взрослая, а все остальные малыши.

«Пока я болею», — подписала Кудрявцева видео.

Судя по всему, Игорь Макаров справляется с родительскими обязанностями в мамино отсутствие. «Мама у них был Новосельцев», — пошутила Кудрявцева, вспомнив знаменитую фразу из советской киноклассики. Заметно, как звезда экрана сильно хочет к семье и старается поскорее выздороветь. Очередной экспресс-тест на CoViD-19 у Леры, тем не менее, показал наличие вируса в крови.

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