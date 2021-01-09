Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

«Пока я болею»: Кудрявцева показала, как муж с дочкой справляются дома без нее

Заразившаяся коронавирусом теледива самоизолировалась от родных.

«Пока я болею»: Кудрявцева показала, как муж с дочкой справляются дома без нее
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press

Новогодние каникулы для Леры Кудрявцевой оказались совсем не праздничными. 49-летняя телеведущая заболела коронавирусом, хотя должна была лететь на отдых в Дубай. Как только пришел положительный анализ, девушка самоизолировалась в отдельной квартире, вдали от семьи, и теперь усиленно лечится.

Накануне Кудрявцева затосковала по мужу и дочке. Звезда экрана поделилась с поклонниками видео, на котором двухлетняя Машенька играет с папой. Девочка в футболке расцветки «божья коровка» очень деловито рассказывает отцу, что она – взрослая, а все остальные малыши.

«Пока я болею», — подписала Кудрявцева видео.

 

Судя по всему, Игорь Макаров справляется с родительскими обязанностями в мамино отсутствие. «Мама у них был Новосельцев», — пошутила Кудрявцева, вспомнив знаменитую фразу из советской киноклассики. Заметно, как звезда экрана сильно хочет к семье и старается поскорее выздороветь. Очередной экспресс-тест на CoViD-19 у Леры, тем не менее, показал наличие вируса в крови.

Смотрите также

Тэги

КудрявцеваКудрявцева детиКудрявцева здоровьеЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева и Игорь МакаровМаша Макарова