«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой»: Стас Садальский высказался о похоронах Валентина Гафта

Во вторник, 15 декабря, в театре «Современник» состоялась траурная церемония прощания с известным актером Валентином Гафтом, скончавшимся 12 декабря. Затем артиста похоронили на Троекуровском кладбище столицы, могила Валентина Иосифовича находится рядом с захоронениями его коллег – Сергея Юрского и Алексея Булдакова.

больше по теме Гроб с телом Гафта вынесли из «Современника» под аплодисменты и нескончаемые крики поклонников

В числе людей, пришедших проводить Валентина Гафта в последний путь был известный актер и популярный блогер Стас Садальский.

Вернувшись с траурной церемонии, он поделился своими мыслями в Instagram. Садальский заявил, что недоволен тем, как мало коллег пришли попрощаться со звездой театра и кино.

«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого. Новый худрук «Современника» Рыжаков не пришел — сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс», — отметил Стас Садальский. View this post on Instagram A post shared by Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Он добавил, что с невероятно трогательной речью на прощании с Валентином Гафтом выступила Лия Ахеджакова, сказавшая, что когда-то обижалась на коллегу, а теперь плачет. Много теплых слов в адрес покойного супруга во время церемонии произнесла вдова актера Ольга Остроумова.

Смотрите также