Накрытый стеклом гроб с телом Бориса Грачевского утонул в цветах на сцене Дома кино

Гроб с телом режиссера Бориса Грачевского буквально утонул в цветах на сцене Дома кино. Такого огромного количества венков и цветов здесь, пожалуй, никогда не видели. Из-за того, что у режиссера был коронавирус гроб был накрыт специальным стеклом. Режиссер в гробу лежал словно живой. В его смерть до сих пор многие друзья и родственники не могут поверить.

Один из таких его близкий друг актер Владимир Долинский. «Борис ушел счастливым. На пике своего счастья. Он был счастлив с Катей. Вы бы видели, как он был счастлив, когда смотрел влюбленными глазами на своего сына Филиппа», — сказал, в частности, Долинский.

Актриса и юмористка Елена Воробей и вовсе разрыдалась. «Жить с улыбкой на лице – это состояние молодой души. Такая молодая душа и была у Бориса», — заметила она.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. В конце декабря он подхватил коронавирус. Первое время лечился дома, а когда ему стало хуже был госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

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