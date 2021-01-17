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«Любимый!»: Проскурякова в алом жакете по фигуре нежно поздравила Николаева с 61-летием

Народный артист встретил свой день рождения в Майами.

«Любимый!»: Проскурякова в алом жакете по фигуре нежно поздравила Николаева с 61-летием
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Global look press.

Игорь Николаев на свое 61-летие улетел вместе с женой Юлией Проскуряковой и младшей дочкой Никой в Майами. В теплом американском городе у него проживает старшая дочь Юля, которой уже перевалило за 40, поэтому звездная семья тут частый гость.

Следуя современным традициям, благоверная народного артиста в день его рождения создала милый пост в своем Instagram. Она разместила их совместный снимок и написала нежные слова в адрес супруга.

Проскурякова нежно поздравила Николаева с 61-летием
Проскурякова нежно поздравила Николаева с 61-летием. Скриншот аккаунта Юлии Проскуряковой/ instagram.com/uliaveronika/

«С днем рождения, любимый!» — можно увидеть под обнародованными кадрами.

Ранее мы писали о пятилетней Веронике, наследнице Николаева. Девочка, как и отец, уже начала писать музыку, а также стихи и всерьез задумалась о карьере в российском шоу-бизнесе. Она уже успела выступить в новогодней программе и появиться в нескольких телевизионных шоу.

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