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«Праздник к нам приходит»: дочь Николаева в белоснежном платье из легкой органзы очаровала стилиста Пугачевой

Пятилетняя Вероника начала свои первые шаги в мир шоу-бизнеса.

«Праздник к нам приходит»: дочь Николаева в белоснежном платье из легкой органзы очаровала стилиста Пугачевой
Игорь Николаев с женой и дочкой Вероникой. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Пятилетняя дочь Игоря Николаева Вероника недавно призналась, что главная ее мечта – это услышать свою песню по радио. Именно об этом девочка собралась попросить Деда Мороза на Новый год.

Как оказалось, малышка уже сочиняет стихи и пишет музыку, а недавно впервые вышла на сцену с папой и мамой Юлией Проскуряковой на съемках предновогоднего шоу. Вместе со звездной четой выступил также балет «Тодес».

Ради такого события Нику даже отдали в руки профессиональных стилистов и визажистов, которые сделали ей нарядную прическу и легкий макияж. Что ж, первые шаги наследницы популярного композитора можно назвать вполне успешными, ведь теперь она засветилась уже в Останкино, представ на одном из шоу вместе с родителями. Кадрами из студии поделилась Юлия Проскурякова в личном блоге. И, хотя артистка не стала раскрывать все карты и рассказывать, где именно они побывали, антураж явно указывал на шоу «Сегодня вечером».

Стилист Пугачевой восхитился новогодним образом дочки Николаева. Фото
Стилист Пугачевой восхитился новогодним образом дочки Николаева. Фото: www.instagram.com/uliaveronika/

Известная семья предстала перед камерами во всем белом. Малышка примерила «платье принцессы», сшитое из летящей полупрозрачной органзы, украшенной серебристым рисунком.

«Праздник к нам приходит», — подписала снимок жена народного артиста.

Увидев это фото в Сети, не смог сдержать эмоций даже стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев, который выразил свой восторг в виде знаков эмодзи с сердечками.

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Вероника НиколаеваИгорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаНовый год