«Праздник к нам приходит»: дочь Николаева в белоснежном платье из легкой органзы очаровала стилиста Пугачевой

Пятилетняя дочь Игоря Николаева Вероника недавно призналась, что главная ее мечта – это услышать свою песню по радио. Именно об этом девочка собралась попросить Деда Мороза на Новый год.

Как оказалось, малышка уже сочиняет стихи и пишет музыку, а недавно впервые вышла на сцену с папой и мамой Юлией Проскуряковой на съемках предновогоднего шоу. Вместе со звездной четой выступил также балет «Тодес».

Ради такого события Нику даже отдали в руки профессиональных стилистов и визажистов, которые сделали ей нарядную прическу и легкий макияж. Что ж, первые шаги наследницы популярного композитора можно назвать вполне успешными, ведь теперь она засветилась уже в Останкино, представ на одном из шоу вместе с родителями. Кадрами из студии поделилась Юлия Проскурякова в личном блоге. И, хотя артистка не стала раскрывать все карты и рассказывать, где именно они побывали, антураж явно указывал на шоу «Сегодня вечером».

Известная семья предстала перед камерами во всем белом. Малышка примерила «платье принцессы», сшитое из летящей полупрозрачной органзы, украшенной серебристым рисунком.

«Праздник к нам приходит», — подписала снимок жена народного артиста.

Увидев это фото в Сети, не смог сдержать эмоций даже стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев, который выразил свой восторг в виде знаков эмодзи с сердечками.

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