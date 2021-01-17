«Ох и могучие бедра!»: Каменских в неоновом бикини красиво запечатлелась на гидроцикле

Настя Каменских знает о своей женской привлекательности и умело пользуется чарами, воздействуя ими на поклонников. Певица сейчас отдыхает на Мальдивах и не перестает удивлять самыми разнообразными кадрами в социальных сетях с оттенком «секси».

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Люди уже успели насладиться зрелищем в мини-бикини без пуш-ап. Длинноволосая брюнетка сняла игривое видео с акцентом на свою грудь, заворожив зрелищем поклонников.

Затем она впечатлила народ кадрами в шелковом коротеньком халатике. После душа с естественной красотой она выглядела особенно милой.

Ну а теперь свой горячий южный характер Настя показала, красиво оседлав гидроцикл. Вид сверху с акцентом не только на грудь, но и бедра опять впечатлил фолловеров.

«Какая сексуальная»,«Ох и могучие бедра!», «Бедра – высший класс!», «Чаровница», «Невероятная», «Очень эротично села», «Настя красива в каждом мгновении», «Я не буду спать теперь», «Просто идеальная фигура, чистый восторг!» — написали в Сети пользователи.

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