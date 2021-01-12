«Зрелище не для слабонервных»: Каменских в крошечном бикини показала аппетитную грудь крупным планом

Анастасия Каменских в настоящий момент наслаждается морем, солнцем и теплым бризом на Мальдивах в компании своего любимого мужа Алексея Потапенко (Потапа). Звезда не изменяет себе и радует с райских островов поклонников пикантными кадрами, выставляя в личном блоге видео и фото в самых разнообразных бикини.

Певица хоть и изрядно похудела за прошедший год, все-таки по-прежнему остается дамой с весьма аппетитными формами. Похоже, что особенно гордится Настя своей округлой грудью, ведь носит бикини она исключительно без пуш-ап, а снимать себя любит с акцентом на зону декольте.

В своем Instagram она выложила сразу несколько коротких видео, где «главным действующим лицом» выступает именно ее упругая грудь, которая то и дело попадает в центр объектива.

Такая «затравка» не смогла оставить равнодушными ее фолловеров, которые обрушили микроблог знойной брюнетки восторженными комментариями — один другого горячее.

«Зрелище не для слабонервных», «Настя, супер секси девочка», «Малыш, ты меня волнуешь», «Бомбическая девочка, аппетиточка», «Я не сплю, не ем, все думаю о тебе», «Роскошная грудь, Настя, так держать!», «Вот это фигурка! Отпад! Такая аппетитная!» — высказались в Сети поклонники.

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