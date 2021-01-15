«Сексуально»: Каменских с мокрыми волосами после душа красиво запечатлелась в шелковом халатике

Анастасия Каменских не устает удивлять своих поклонников знойными кадрами из отпуска. Звезда отправилась на Мальдивы вместе с мужем Потапом (Алексей Потапенко). И, похоже, присутствие благоверного ее ни капли не смущает.

Ее личный блог наполняется каждый день новыми кадрами – один другого горячее. На смену фотографиям в мини-бикини теперь пришли видео в белье, а также в микрошортиках с тверком.

Однако звезда как-то исхитряется не переходить в вульгарность, ее посты полны женственности и притягательности. На одном из последних она позирует после душа, представ перед объективом с мокрыми волосами и в коротеньком шелковом халатике оттенка маренго.

«Сексуально, но не пошло», «Аппетиточка наша», «Какая же ты милая», «Очаровательная малышка», «Настя, ты невероятно красивая», «Даже после душа хороша!» — восхитились фолловеры Каменских.

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