По-молодежному: Пугачева отметилась на прогулке в лимонном тренче и брюках с лампасами

Алла Пугачева в последнее время одевается под влиянием модного тренда на лампасы. О том, что прошивка сейчас актуальная рассказывала Эвелина Хромченко в одном из выпусков «Модного приговора».

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По ее мнению, полоска по боковым швам сразу же придает одежде изюминку, наделяет ее особым стилем. Она заверила, что популярность лампасов если и немного утихнет, то все равно не сойдет на нет. Это уже классика.

Примадонна уже отметилась ранее в красном костюме с белыми лампасами, представ в таком виде на одном из светских раутов в компании мужа Максима Галкина. А теперь фан-аккаунт звезды обнародовал еще один лук от народной артистки.

На сей раз Алла Борисовна предпочла черный брючный комплект с белыми лампасами, накинув поверх него акцентный лимонный тренч. А вот бейсболка на певице оказалась той же, что и в первом случае. Видимо, этот головной убор особенно нравится жене юмориста.

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