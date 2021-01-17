2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

По-молодежному: Пугачева отметилась на прогулке в лимонном тренче и брюках с лампасами

Ранее о тренде на прошивку рассказывала Хромченко.

По-молодежному: Пугачева отметилась на прогулке в лимонном тренче и брюках с лампасами
Алла Пугачева. Фото: Global look press.

Алла Пугачева в последнее время одевается под влиянием модного тренда на лампасы. О том, что прошивка сейчас актуальная рассказывала Эвелина Хромченко в одном из выпусков «Модного приговора».

По ее мнению, полоска по боковым швам сразу же придает одежде изюминку, наделяет ее особым стилем. Она заверила, что популярность лампасов если и немного утихнет, то все равно не сойдет на нет. Это уже классика.

Примадонна уже отметилась ранее в красном костюме с белыми лампасами, представ в таком виде на одном из светских раутов в компании мужа Максима Галкина. А теперь фан-аккаунт звезды обнародовал еще один лук от народной артистки.

На сей раз Алла Борисовна предпочла черный брючный комплект с белыми лампасами, накинув поверх него акцентный лимонный тренч. А вот бейсболка на певице оказалась той же, что и в первом случае. Видимо, этот головной убор особенно нравится жене юмориста.

Смотрите также

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева видеоАлла Пугачева и Максим ГалкинАлла Пугачева последние новостиАлла Пугачева фото