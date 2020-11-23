Пугачева поддержала тренд на лампасы, примерив алый костюм с брюками-трубами

Поклонники Аллы Пугачевой разместили в аккаунте, посвященном жизни и творчеству звезды, фотокадр, на котором она предстает в необычно ярком образе в стиле спорт-шик.

Певица облачилась в алый костюм с брюками-трубами и открытым плечом, изюминкой которого стали белые лампасы. О тренде на них ранее в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказывала Эвелина Хромченко. По словам ведущей, женщины могут смело инвестировать средства в одежду с полосками по бокам, поскольку этот тренд закрепился в гардеробах дам всерьез и надолго, переродившись в классику.

«Лампасы никогда не выйдут из моды. Это даже не классика, это вечность», — сказала стилист.

Алла Борисовна вместе модным костюмом примерила черную бейсболку, подобрав к ней кожаную сумочку и оправу очков.

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