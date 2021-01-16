«Даже со своим прудом»: Рудковская показала внутри и снаружи дома для фигуристок, которые они построили с Плющенко

В Сети жилье уже успели окрестить «сараями». Продюсер решила провести рум-тур по всем коттеджам.

Осенью прошлого года Евгений Плющенко открыл новый ледовый дворец в Подмосковье, построив его практически за забором собственного дома. Кроме того, позаботился олимпийский чемпион и о лучших спортсменах – для них возведены отдельные домики со всеми удобствами. Правда, их уже успели окрестить «сараями» или «теремками», — якобы, уж слишком тесные и неказистые.

Прогулявшись по своему заснеженному саду, Рудковская решила провести рум-тур по коттеджам, которые так активно критикуют. Она показала дом, в котором проживает тренер «Академии Плющенко, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

«Она вот у нас живет в таком вот прекрасном домике, смотрите, с какой елочкой сказочной», — сняла видео светская львица.

Домик для Липницкой – это просторный двухэтажный коттедж, интерьеры которого Рудковская тоже сняла на видео и предъявила в stories.

«Ну симпатичный же «сарайчик» у Саши Трусовой? С частной территорией и даже со своим прудом?», — спросила Рудковская, снимая на видео фасад двухэтажного деревянного дома.

Затем зашла внутрь, чтобы показать быт и интерьеры, которые они с Плющенко обустроили для спортсменок. Меблированные спальни – у Трусовой, их, кстати, три, — столовая и кухня, а также просторные ванные комнаты – практический в каждом «сарае» подобная планировка.

«Уютно и тепло», — подчеркнула продюсер.

Где готовят свои завтраки спортсменки, Рудковская тоже засняла. Это обустроенные кухни с необходимой техникой и место для приема пищи.

В каждой комнате деревянного коттеджа создан уют: со вкусом подобрана цветовая гамма белья и штор, на полу паласы и ковры, есть зоны отдыха с мягким постельным бельем.

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