«Добро пожаловать в семью»: Липницкая после рождения ребенка вышла на лед к Плющенко

В этом году у олимпийской чемпионки по фигурному катанию, 22-летней Юлии Липницкой в жизни произошло несколько знаменательных событий. Девушка окончила университет, похваставшись дипломом Российского госуниверситета физкультуры, спорта, молодежи и туризма. А вскоре впервые стала мамой. У них с Владиславом Тарасенко родилась дочка, которую назвали Каталиной.

Недавно крохе исполнилось пять месяцев, и молодая мамочка решила возобновить тренировки. И появилась на льду в «Академии Плющенко». Об этот сообщил муж Яны Рудковской у себя в микроблоге.

«Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде 3 Олимпийских чемпиона — мощь», — обрадовался Плющенко.

Вместе с Липницкой и Плющенко позировала Елена Ильиных, тоже ставшая мамой в этом году. Они втроем, по всей видимости, приступили к репетициям новогоднего шоу.

Напомним, Юлия Липницкая в пролом году сыграла Золушку в одноименной ледовой постановке Плющенко. Рудковская хвасталась шикарным платьем, которое подготовила для главной героини.

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