Плющенко построил для Трусовой и Косторной «тесные теремки» рядом со своим шикарным катком

Ранее жена фигуриста продюсер Яна Рудковская обещала, что фигуристки будут жить в шикарных условиях.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко построил для своих самых звездных учениц Алены Косторной и Александры Трусовой «тесные теремки» около своего ледового катка. Это одноэтажные небольшие коттеджи, которые примыкают окнами как раз к каркасу ледового сооружения.

А вот сам каток поражает внешним видом. Он построен на территории в три тысячи квадратных метров. Часть площади фигурист выкупил у соседей. Кстати, скоро начнется новый набор учеников. Абонент для малышей в подмосковном филиале Академии Евгения Плющенко будет стоить 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее в шоу «Вечерний Ургант» жена спортсмена продюсер Яна Рудковская говорила, что для одаренных спортсменов будут построены коттеджи около катка. По ее словам, первыми жильцами должны стать именно Трусова и Косторная. Как говорила Рудковская, фигуристки будут жить в домах с роскошным интерьером, камином. Из окон будет открываться чудесный вид, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Трусова и Косторная покинули примерно полгода назад группу своей наставницы Этери Тутберидзе. Сейчас они занимаются под началом Плющенко.

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