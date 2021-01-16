«Очень милая и дружелюбная»: Алина Кабаева в вязаном силуэтном платье запечатлелась с поклонниками

Звезда гимнастики Алина Кабаева для поклонников стала настоящей иконой стиля. Каждое появление красавицы в свет вызывает шквал эмоций и восторженных отзывов – девушка обладает безупречной фигурой и отменным чувством стиля, развитым еще в детстве.

Сама Кабаева не ведет микроблогов в соцсетях. Но за нее это делают преданные поклонники. На одной из страничек, посвященных прославленной гимнастке, появился снимок бывшей подопечной Ирины Винер с поклонниками. Красавица позировала в белом вязаном платье, подчеркнувшем ее безупречную фигуру.

«Алина, всегда очень милая и дружелюбная!», — гласит подпись под снимком.

А на Новый год поклонники отыскали фотографию Кабаевой, которая наряжает елочку. Девушка отдала предпочтение золотистому платью в пайетках, поддержав тренд на блеск и мерцание.

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