«У меня есть свой стиль»: Алина Кабаева в кипенно-белой сорочке и приталенном жакете вышла в свет

В одном из своих интервью Алина Кабаева рассказала о том, что всю юность жила спортом — гимнастикой. При этом ей, как впрочем и другим девочкам, приходилось несладко. Они должны были следить за рационом, отказывать себе в любимой еде и деликатесах и все ради того, чтобы не набрать лишний вес. Ко всему прочему, особое внимание уделялось тренировкам. Гимнастка уточняла, что находясь под опекой Ирины Винер, она иногда думала о том, чтобы уйти из спорта. Разумеется сказывалась усталость. Но пойти на такой шаг Алина не могла. Она всегда стоически шла на тренировки, оставляя свои переживания за ареной.

При всем при этом, Кабаева всегда старалась одеваться красиво. Даже будучи маленькой девочкой, она была модницей. И все благодаря стараниям мамы.

«Вообще мама меня всегда красиво одевала, всегда! Папочка мой любимый — футболист, и он уже тогда ездил за границу и привозил всякие красивые вещи. И потом, когда я уже была в спорте и денег не было, я была никто и звали меня никак, я все равно красиво одевалась. Если я что-то выигрывала, то могла последние деньги отдать за одежду», — приводит Vogue слова Алины Кабаевой.

На одной из фан-страничек гимнастки появилось ее памятное фото. На светском мероприятии спортсменка позировала в кипенно-белой сорочке и приталенном жакете контрастного черного оттенка. Примечательно, что Алина отдала предпочтение костюмной группе, дополнив аутфит брюками.

«Знаете, у меня есть свой стиль. Мода приходит и уходит, а стиль остается. Он у меня просто внутри есть», — добавила гимнастка.

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