Во всем блеске: Алина Кабаева в платье-футляре из золотистых пайеток нарядила елочку

Многие звездные модницы уже выбрали наряды для самой главной ночи года. Телеведущий Александр Васильев, фэшн-эксперт и историк моды, советовал красавицам в этом сезоне блистать — в прямом смысле.

«Особенно модно — это металлизированные блестки: серебро, золото, темно-синий, черный, белый, бежевый цвет и зеленый», — перечислял ранее эксперт.

Выбор на золоте остановила Алина Кабаева. 37-летняя гимнастка в платье-футляре с длинными рукавами, подчеркнувшем все достоинства идеальной фигуры, наряжала елочку. В католическое Рождество на фан-страничке звезды появилось ее поздравление.

«Merry Christmas!» — гласит поздравление.

К слову, платье в золотых блестках выгуливала певица Полина Гагарина. Кроме того, предпочитает металлизированный блеск и телеведущая Ольга Орлова — сколько платьев с пайетками у звезды экрана — не пересчитать. Так что знаменитости подошли ответственно к подготовке своего новогоднего аутфита.

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