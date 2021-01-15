«Январь – самый урожайный»: ставшая бабушкой Валерия поздравила падчерицу с днем рождения

Певица Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке уже более 16 лет. У артистов нет общих детей, но каждый из них воспитал в предыдущих отношениях нескольких наследников. Причем, троих детей Валерии от отношений с Александром Шульгиным Пригожин считает своими.

Так и Валерия – она очень любит наследников мужа. И часто проводит время вместе с ними. На этот раз эстрадная дива поделилась снимком с младшей дочкой мужа, которой исполнилось 22 года, и поздравила ее с днем рождения:

«Январь — самый урожайный на дни рождения месяц в нашей семье, с ним может соревноваться только апрель! Сегодня новый год своей жизни отмечает наша Лизочка @lizaprigozhina Она по-настоящему пришла в мою жизнь, когда ей было лет 10, но уже тогда я понимала, что эта девочка вот прям моя — моя», — рассказала звезда.

Валерия отметила, что находится в прекрасных отношениях с матерью Лизы, Лейлой, и благодарна ей за родство душ.

Сама певица первого января впервые стала бабушкой – у нее родилась внучка Селин. Позже отметила день рождения невестка Валерии, Лиана, которая и подарила ее сыну доченьку.

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