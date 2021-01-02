Первое семейное фото: сын Валерии показал новорожденную дочку

Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день года.

То, что певица Валерия впервые стала бабушкой, она сообщила сама утром первого января. Оказалось, что в семье младшего сына звезды, 22-летнего Арсения Шульгина и его жены Лианы, случилось прибавление после боя курантов.

Молодой отец впервые показал новорожденную дочку. Он разместил несколько трогательных фото из роддома, где он держит на руках первенца, а рядом с ним – только что ставшая мамой Лиана.

«Комочек счастья, плод нашей большущей любви! Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю @lianashulginaa.⠀

Лучшее начало года. Лучший подарок на Новый год», — признался молодой папа.

Долгожданную дочурку назвали Селин, об этом Арсений Шульгин сообщил в stories своего Instagram. К слову, сын Валерии сопровождал жену в роддоме и был рядом в самые ответственные моменты.

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