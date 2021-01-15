«Часть нашего детства»: Максим Галкин почтил память Бориса Грачевского

Известие о смерти Бориса Грачевского повергло в шок его коллег, родных, поклонников… Создатель киножурнала для детей «Ералаш» ушел из жизни на 72-м году жизни, не выходя из комы.

Почтить память Заслуженного деятеля искусств поспешили многие знаменитости. В числе них – телеведущий Максим Галкин.

«Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате и всем близким», — написал артист в своем микроблоге.

У Грачевского осталась 36-летняя жена Екатерина с 9-месячным сыном. Кроме того, у мэтра кинематографа растет 8-летняя дочь Василиса от предыдущего брака с Анной Панасенко.

В отношениях с первой женой Галиной Грачевский воспитал сына и дочь, успел стать дедушкой – внука ему подарила дочь Ксения.

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