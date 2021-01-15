«Ты не мог так поступить с нами!»: вторая жена Бориса Грачевского отреагировала на его смерть

У Бориса Грачевского остались 36-летняя вдова Екатерина Белоцерковская и 9-месячный сын Филипп. Кроме того, от второго брака с моделью Анной Панасенко у «отца» детского киножурнала растет 8-летняя дочка Василиса. С ее матерью Грачевский разошелся в 2016 году со скандалом, который дался обоим супругам тяжело. Но ради ребенка они сохранили общение и поддерживали связь.

Впоследствии модель даже приглашала экс-мужа на свою вторую свадьбу, а когда у него родился сын, искренне поздравила с прибавлением. И известие о том, что Грачевского не стало, застигло ее врасплох.

«Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами! Нет! Нет! Нет!», — эмоционально отреагировала Анна в микроблоге.

Известие о смерти 71-летнего Бориса Грачевского стало для всего шоу-бизнеса и киноиндустрии потрясением. Основатель киножурнала «Ералаш» ушел из жизни 14 января, последние недели он болел коронавирусом. Ухудшение состояния мэтра стало поводом ввести артиста в искусственную кому, из которой он уже не вышел.

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