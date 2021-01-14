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«Боря… Какой ужас»: Ягудин и Орлова не могут поверить в смерть Грачевского

Создатель «Ералаша» умер в возрасте 71 года от коронавируса.

«Боря… Какой ужас»: Ягудин и Орлова не могут поверить в смерть Грачевского
Борис Грачевский. Фото: Global Look Press

Смерть Бориса Грачевского вызвала шквал эмоций среди звезд шоу-бизнеса. Свои соболезнования уже выразили телеведущая Лера Кудрявцева, актер Эммануил Виторган и другие. К их числу примкнули олимпийский чемпион Алексей Ягудин и телеведущая Ольга Орлова.

«Боря…какой ужас. Соболезнования родным и близким», — написал Ягудин в своем Instagram. Публикацию сопроводил снимками с Грачевским.

Подобный кадр опубликовала и Ольга Орлова.

«Боря… как же так…», — написала телеведущая.

Напомним, что Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в одну из клиник накануне Нового года. 29 декабря его ввели в искусственную кому. Буквально на днях состояние режиссера улучшилось, о чем рассказывал его друг Владимир Долинский. А 14 января супруга Бориса Юрьевича – Екатерина сообщила о его смерти. У Грачевского остался 9-месячный сын Филипп и 8-летняя дочь Катя, а также взрослые дети от предыдущих отношений.

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