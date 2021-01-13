«Последний рывок»: Алсу в платье-жакете с рукавами-фонариками отметила старый Новый год в Дубае

Алсу для мних является кумиром. Девушка с юных лет выступает на сцене. Ее хиты знают многие, а вот о личной жизни девушки известно далеко не всем. Она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым и воспитывает троих детей — Микеллу, Сафину и Рафаэля. Певица живет в особняке, но не кичится своей роскошной жизнью. Она старается дать детям лучшее образование, следит за внешностью и выпускает новые хиты.

Еще в декабре Алсу улетела с семьей в Дубай. Она устроила продолжительный отпуск себе и родным. Девушка каталась на машине, гуляла по городу и даже Новый год встретила в теплой стране. А 13 января артистка вышла в свет. Она отправилась на праздничную вечеринку. Певица предстала на новых фото в черном платье-жакете на запах с рукавами-фонариками. Образ она дополнила туфлями-лодочками и сумкой.

«Ну что ж, последний рывок и отправляем 2020-й очень далеко! Как говорится, only in Russia — со старым Новым годом, друзья! Желаю всем ровно через год сказать: „Какой же был хороший год“», — поделилась она.

Позже Алсу позировала на террасе с видом на море. Девушка показала свои загорелые ноги. На этот раз ни муж, ни дочки не стали позировать с ней для фото.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие отметили, что тоже желают ей хорошего года. «Самая красивая», «Ой, ваши слова да богу в уши», «Ух, какая красавица», «Невероятно женственная и притягательная», «Сколько черного в последнее время», «Фоткает муж или Микелла?», «Какая вы, Алсу, красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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