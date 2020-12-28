«Как же тебе идет»: Алсу запечатлелась в ультрамариновом костюме на улице в Дубае

Алсу не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Певица с ранних лет выступает на сцене и привыкла к публичности. В этом году она редко появляется на концертах и мероприятиях. Девушка предпочитает в любых обстоятельствах выглядеть красиво. Если на сцене она чаще всего появляется в вечерних платьях и костюмах, то в обычной жизни носит джинсы, свитера и порой одевается в одном стиле с дочками Микеллой и Сафиной.

В этом году Алсу стала чаще отдавать предпочтение молодежным образам. В ее гардеробе появились толстовки и джоггеры. Она даже на отдых в жаркий Дубай взяла трикотажный костюм. Накануне певица запечатлелась в ультрамариновом наряде с дочками на улице с пальмами. Девушка накинула капюшон на голову. Она выглядела загорелой и счастливой. Как оказалось, у нее есть такой же костюм в алом цвете. Его она носит дома.

Звезда восхитила простым, но современным образом Олесу Судзиловскую. «Алсу! Как же тебе идет этот цвет! Красотка!» — написала актриса. Поклонники тоже одарили певицу комплиментами. «Самая вкусная девушка!», «Шикарные костюмы», «Обожаю такие образы», «Вам все идет», «Синий цвет ваш», «Какая вы роскошная», «Уютная Алсу», «Монохром в топе», «Крутой образ», «Ровесница дочек», — прокомментировали пост подписчики.

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