Самый элегантный дуэт: Пелагея в белом платье с черным поясом-корсетом спела с Розенбаумом

Певица снялась в «Квартирнике у Маргулиса» для НТВ. Она приготовила премьеру для поклонников.

Пелагея не скрывает, что ухаживает за собой: она старается выглядеть женственно не только на сцене, но и в обычной жизни. Певица в этом году развелась с Иваном Телегиным, но это не испортило певице год. Большее того, она еще больше времени стала проводить с дочкой Таисией. При этом артистка осенью много путешествовала и участвовала в фестивалях. В декабре у девушки прибавилось работы.

Недавно Пелагея появилась на шоу КВН, а также увиделась с Димой Биланом в студии передачи «Где логика?». Поклонники отметили, что певица постройнела и похорошела. Артистка также сменила стиль. Все чаще она выбирает образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Как оказалось, блондинка также снялась в «Квартирнике у Маргулиса» на НТВ. Пелагея приготовила сюрприз для зрителей. Она выступила с Александром Розенбаумом.

Пелагея предстала в пышном белом платье с разводами. Она подчеркнула талию черным поясом-корсетом и дополнила образ кожаными сапогами. Девушка спела дуэтом с 60-летним артистом.

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