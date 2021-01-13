Естественная красота: Ходченкова в одной рубахе без брюк запечатлелась в деревянном доме на отдыхе

Светлана Ходченкова не стала следовать моде и улетать на зимние каникулы вслед за другими звездами в жаркие страны. Знаменитая блондинка выбралась на несколько дней в домодедовский туристический комплекс, расположенный в сосновом бору, где проживание стоит от 3,5 тыс. рублей в день. И, похоже, очень довольна своим выбором.

Актриса совершает неспешные прогулки по лесу и наслаждается умиротворением, которое может подарить природа. Проживает звезда в деревянном доме с панорамными окнами. Кадрами из него она порадовала своих поклонников в личном блоге.

Светлана примерила широкую рубаху и теплые носочки и запечатлелась на фоне зимнего пейзажа. Знаменитость не стала делать укладку, что не осталось незамеченным среди ее почитателей.

«Вот даже так простоволосая прекрасна», «Это называется – естественная красота», «Сама нежность», «Восхитительная и очаровательная», «Милая очень», «Самая настоящая», — написали в комментариях фолловеры.

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