70-е рулят: Ходченкова выбрала для зимы мешковатую ретро-дубленку маскулинного кроя

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале недавно рассказала, что 90-е потихоньку теряют свою популярность. Постепенно на подиумах начинают появляться вещи в духе 70-х. И именно на них стоит обратить внимание сейчас женщинам.

Другой фэшн-эксперт Александр Рогов, ведущий программы «Рогов в городе» на СТС, также замечал, что в моду уже вошли некоторые ретро-вещи. В частности, светлые дубленки маскулинного кроя, которые больше напоминают тулупы, нежели женственные шубки.

Актриса Светлана Ходченкова не смогла удержаться от соблазна и приобрела один из таких экземпляров, обнародовав стильное фото в ней в личном блоге.

«Такая красивая!», «Шикарный тулуп!», «Стильная какая», «Так красиво и реалистично! Так чисто и нежно! Так прекрасно и романтично! Так страстно и безмятежно!» — прокомментировали образ поклонники.

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