50-летняя Наталья Сенчукова не побоялась показать себя без грима и фильтров

Наталья Сенчукова еще два года назад спокойно ездила в гастрольный тур со своим мужем Виктором Рыбиным. Однако в 2020 году из-за пандемии солист группы «Дюна» стала зарабатывать гораздо меньше. Супруги едва не оказались в бедственном положении, поэтому вынуждены были просить помощи. Однако теплые отношения помогли им пережить кризис. Наталья балует избранника пирогами и любит отдыхать с ним на природе.

Новогодние каникулы пара провела в загородном доме. Накануне певица поделилась кадрами, как гуляет во дворе, где появились сугробы снега. Она сыграла с кошкой в хоккей, подавая пушистому питомцу пасс. 50-летняя артистка надела розовый пуховик и накинула капюшон с мехом. При этом она не побоялась показать лицо без макияжа. Сенчукова всегда обладала эффектной внешностью. На этот раз она удивила поклонников своей идеально гладкой кожей.

«Мы с кошкой в такую морозную погоду пытаемся играть в хоккей. Ася, шайбу! Играем, бесимся, пока не очень холодно», — поделилась звезда.

Фанаты восхитились не только ловкой кошкой, но и тем, как выглядит певица без фильтров и макияжа. Многие отметили, что в 50 лет не каждая женщина может похвастаться такой природной красотой. «Чудесная прогулка! А кисуля как распушилась, чудо», «Какие замечательные!», «Приятно смотреть на лицо без макияжа», «Какая вы естественная и красивая», «Как вам хорошо без грима», «Прям девочка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: