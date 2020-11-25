Дисконты и сниженная предоплата: как Сюткин, Сенчукова и другие звезды пытаются выступить на корпоративах

Валерий Сюткин, Алексей Воробьев, Наталья Сенчукова и другие знаменитости рассказали Teleprogramma.pro, как изменился их рабочий календарь в 2020 году.

Декабрь — самый горячий месяц для наших артистов, заказы на корпоративы обычно начинают сыпаться еще в конце лета. Но в 2020 году все идет по особому сценарию. На дворе — конец ноября, а многие так и не получили подтверждений брони.

Заказчики звонят, интересуются ценой и вроде бы даже настроены пригласить звезду, но уже на следующий день власти вводят новые ограничения по коронавирусу. Безопаснее остаться дома, да и не факт, что в декабре не будет полного запрета на все мероприятия. Чтобы не рисковать деньгами, бизнес в этом году решает обойтись без звезд на корпоративах, а то и вовсе провести мероприятие для сотрудников по Zoom.

А каково артистам, привыкшим зарабатывать за декабрь и январь чуть ли не 70 процентов своего бюджета? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к представителям российского шоу-бизнеса.

Рустам Солнцев снизил гонорары

«Интересоваться и спрашивать о датах, ценах стали еще с октября. Но чтобы договор, предоплату — такого нет. Конечно, год на год не приходится, но то, что в этом году будет туго – к бабке не ходи», — делится Рустам Солнцев, звезда «Дома-2», ведущий мероприятий.

Он честно признается, что уже снизил гонорары, но и это не работает.

«В прошлом году перед Новым годом у меня было четырехчасовое частное мероприятие, за него мне заплатили 200 тысяч рублей. Вот с этими деньгами я полетел в Нью-Йорк. В этом году в каких-то местах я работаю в два раза дешевле. Но там много факторов.

Конечно, хотелось бы основное мероприятие провести хотя бы за 2-2,5 тысячи долларов (по курсу ЦБ на 19 ноября 153 -191 тысяч рублей). И пару мелких, которые по 40 минут за тысячу долларов (75 тысяч рублей). Все-таки, я же не просто какой-то там с горы… И проведу, и спою, и все меня знают», — заключает шоумен.

Наталья Сенчукова: «Никто ничего не планирует»

Все же снижают цены на корпоративы звезды неохотно. Свое решение объясняют тем, что если хотеть по- настоящему, что при желании могут заказать по любому прайсу, а если сомневаются – так и скидки не помогут.

«Сокращать сильно цен на корпоративы не пришлось. В процентах не скажу, математика — не мое. Немного подвинулись и все. Если кто хочет, он сделает праздник, а если нет, то хоть насколько сокращай, смысла не будет», — рассуждает певица Наталья Сенчукова.

Она вынуждена признать, что в финансовом плане сейчас у представителей ее профессии полная неопределенность.

«Никто ничего не планирует, если и случаются заказы, то только на ближайшие дни. В предыдущие годы с лета уже было понятно про корпоративы, а зимой всякие нефтяники и металлурги на лето заказывали», — делится артистка.

Саша Савельева: «Несколько мероприятий «висят»

Саша Савельева тоже не стала делать скидки на свои выступления и тоже находится в подвешенном состоянии. Говорит, что 2020-й даже хуже, чем кризисный 2014-й. Тогда резко сократилось число концертов, съемок, туров, но люди не боялись выходить на улицу.

«Сейчас все в подвешенном состоянии. Обычно в это время расписан декабрь, наполовину февраль и март, теперь все по-другому. У меня несколько мероприятий «висят», что с ними — неясно. А сокращать гонорары не стала», — признается артистка.

Валерий Сюткин советует коллегам радоваться полученным заказам

Про страх у зрителя говорит Валерий Сюткин. В этом он видит основную проблему, которая вставляет палки в колеса всему шоу-бизнесу.

«У людей нет желания посещать мероприятия. Это связано с большим страхом, а страх с удовольствием плохо вяжется. Так что почти не работаем. Снижение гонораров тут не поможет», — уверен Сюткин.

В отличие от многих своих коллег, он не жалуется: все равно изменить ничего нельзя, признает исполнитель. Остается только терпеливо ждать и радоваться тем заказам, которые все-таки удалось получить.

«Корпоративы есть, но в меньшем количестве. Сентябрь был хороший, октябрь спокойнее, ноябрь-декабрь посмотрим. Трудности надо переживать по мере их поступления. У меня был куплен Новый год, отказались. Организаторы боятся, что люди не пойдут в рестораны. Развлечения у нас находятся в печальной стадии», — заключает артист.

У Влада Соколовского сорвались мероприятия

Заказчики становятся более осмотрительны и осторожны, нет уверенности в завтрашнем дне. И это относится не только к корпоративам. Например, у Влада Соколовского уже сорвалось несколько концертов в 2020 году.

«Еще в марте мне пришлось перенести сольный концерт, и мы до сих пор не можем выбрать новую дату, так как ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, очень не стабильна. Еще отменился октябрьский концерт в городе Клин. Всего за два дня до мероприятия пришло постановление об ограничении концертной деятельности в Московской области», — рассказывает о своих делах Влад Соколовский.

На декабрь у артиста продано два новогодних корпоратива по стандартной новогодней цене, то есть, дороже, чем выступления в любое другое время года. В 2019-м к этому времени было шесть заказов.

«Мы не снижали прайс-напротив, новогодние корпоративы всегда дороже, чем в обычное время. Единственная разница лишь в том, что, как правило, заказчик переводит 50-процентную предоплату для подтверждения даты, а в этом году мы договорились о 20%. В нынешней ситуации заказчик не готов рисковать большей суммой», — заключил исполнитель.

Остается только надеяться, что 2021 год принесет нам всем избавление от пандемии. Пока же не только звезды, но и простые жители страны приспосабливаются к новым условиям. Многие актеры уже планируют, как накроют новогодний стол: например, Мария Куликова запасется мороженым и пригласит подруг, а Евгения Брик приготовит в Америке любимый оливье.

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